Benzema: “Nazionale? Non mi sono mai arreso: aspettavo la chiamata da anni” (Di venerdì 21 maggio 2021) Karim Benzema sta vivendo un periodo niente male dopo la convocazione con la Nazionale francese e il premio Onze d’Or, assegnato dalla rivista sportiva francese Onze Mondial. “E’ una grande gioia per me e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Considero questo premio frutto del lavoro che ho fatto durante la mia stagione con il Real Madrid – ha spiegato l’attaccante dei blancos -. E’ un piacere aver vinto grazie ai tifosi, del resto giochiamo per loro e non vedo l’ora che tornino a riempire gli stadi”. Sul suo ritorno in Nazionale ha aggiunto: “sono più che felice, è un grande orgoglio per me e aspettavo questa chiamata da anni, non mi sono mai arreso, ci ho sempre creduto e ora ho avuto la mia ricompensa per il lavoro che ho ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Karimsta vivendo un periodo niente male dopo la convocazione con lafrancese e il premio Onze d’Or, assegnato dalla rivista sportiva francese Onze Mondial. “E’ una grande gioia per me e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Considero questo premio frutto del lavoro che ho fatto durante la mia stagione con il Real Madrid – ha spiegato l’attaccante dei blancos -. E’ un piacere aver vinto grazie ai tifosi, del resto giochiamo per loro e non vedo l’ora che tornino a riempire gli stadi”. Sul suo ritorno inha aggiunto: “più che felice, è un grande orgoglio per me equestada, non mimai, ci ho sempre creduto e ora ho avuto la mia ricompensa per il lavoro che ho ...

