Benevento | la punizione del presidente Vigorito | trasferta a Torino in pullman | almeno 12 ore di viaggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) La retrocessione in Serie B delnon è stata gradita dal. Dopo una prima parte di stagione veramente eccezionale la squadra è crollata nel girone di ritorno. Il rendimento è stato sicuramente deludente e il pareggio casalingo contro il Crotone ha praticamente condannato la squadra di Filippo Inzaghi alla retrocessione, poi l’ufficialità è arrivata dopo il pareggio delcontro la Lazio. La squadra affronterà nell’ultimo match di campionato proprio il, ma sarà una partita inutile perché i punti di svantaggio sono quattro ad una giornata dal termine. Il numero uno delavrebbe deciso di punire la squadra e costringerà i calciatori a viaggiare infino ae non in aereo come da consuetudine ...

Dura punizione del presidente Vigorito al Benevento dopo la retrocessione: la squadra andrà a Torino in pullman Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida ... Così il Benevento sarà costretto a viaggiare verso Torino, dove domenica sera sarà impegnato contro la squadra di Nicola. Perché? Per punizione. Questa, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ... Niente aereo ma viaggio in pullman di 12 ore da Benevento a Torino. Lo ha deciso il presidente del club campano Oreste Vigorito in vista dell'ultima trasferta di campionato contro i granata, in progra ...