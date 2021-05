Benevento, dura punizione di Vigorito alla squadra: trasferta in pullman fino a Torino (Di venerdì 21 maggio 2021) dura punizione del presidente Vigorito al Benevento dopo la retrocessione: la squadra andrà a Torino in pullman Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida contro la squadra di Nicola in pullman. Sarebbe questa l’idea del presidente Vigorito, infuriato per la retrocessione della squadra. I ragazzi di Filippo Inzaghi dovrebbero sostenere 12 ore di viaggio in pullman prima della gara di domenica sera. La decisione sarebbe arrivata dopo le proteste di alcuni gruppi del tifo organizzato e la nota pubblicata della Curva Sud: «Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)del presidentealdopo la retrocessione: laandrà ainSecondo quanto riporta Calciomercato.com, ilpotrebbe andare aper la sfida contro ladi Nicola in. Sarebbe questa l’idea del presidente, infuriato per la retrocessione della. I ragazzi di Filippo Inzaghi dovrebbero sostenere 12 ore di viaggio inprima della gara di domenica sera. La decisione sarebbe arrivata dopo le proteste di alcuni gruppi del tifo organizzato e la nota pubblicata della Curva Sud: «Abbiamo sentito dire che apossa essere utilizzata la ...

