Bella stupenda | online il nuovo video di Cecilia Quadrenni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi, venerdì 21 maggio, esce in radio e in digitale “” (Solidea Records / Believe), ilbrano della cantautrice toscana. Qualcosa in più sulclip “”? Èilufficiale, diretto da Alex Marchi con la sceneggiatura e scenografia di Marco Brachini: ilracconta la storia di un “nerd”, che nell’intimità della sua cameretta, crea una vita parallela. Il protagonista, interpretato da Carlo Ercolani, cerca di sfuggire dalle difficoltà della vita reale rifugiandosi in una relazione immaginaria con una bambola gonfiabile. La bambola, a questo punto, prende vita e spinge il ragazzo a vivere una vita reale al di fuori della sua ...

Anilingus18 : RT @TRANSLO16466878: BELLA VALENTTINA............la mia Dea Stupenda?? ??@ValenttinaTsxx - SheCockLove2 : RT @TRANSLO16466878: BELLA VALENTTINA............la mia Dea Stupenda?? ??@ValenttinaTsxx - sval50 : RT @TRANSLO16466878: BELLA VALENTTINA............la mia Dea Stupenda?? ??@ValenttinaTsxx - TvsLas : RT @TRANSLO16466878: BELLA VALENTTINA............la mia Dea Stupenda?? ??@ValenttinaTsxx - kalagyta : RT @TRANSLO16466878: BELLA VALENTTINA............la mia Dea Stupenda?? ??@ValenttinaTsxx -

Ultime Notizie dalla rete : Bella stupenda

Spettakolo.it

... il sole, il diluvio che minacciava di spegnere il fuoco che faticosamente aveva acceso da sola - "Ma alla fine ho vinto io!" - i bagni in quell'acquadalla quale usciva piùdi una ...... 2004), titolo pessimo per un libro bellissimo: "era una torcia grandiosaa vedersi/ ... scrive in una sua biografia), che definiva la donna "nave di carne, fiordo irresistibile crescente ...Ritorno in grande stile per Cecilia Quadrenni: online il suo nuovo video "Bella stupenda". Scopriamolo insieme! ~ Musica ...Oggi, venerdì 21 maggio, esce in radio e in digitale "Bella stupenda" (Solidea Records / Believe), il nuovo brano della cantautrice toscana Cecilia Quadrenni.