Beauty look punk come Crudelia DeMon, che ha il coraggio di mostrasi come vuole (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 28 maggio irrompe sugli schermi l'ultima pellicola targata Disney dedicata alla cattiva più cool in circolazione: Crudelia DeMon. L'antieroina della Carica dei 101, dopo l'indimenticabile performance di Glenn Close nel film del 1996, ha questa volta le sembianze di Emma Stone e come non mai veicola, attraverso l'hairlook dal Dna punk, il trucco trasgressivo e la leggendaria chioma bicolore, un messaggio di bellezza molto attuale, ovvero l'essere sé stessi e usare make-up e acconciature come mezzi di espressione.

