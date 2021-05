Beatrice Marchetti: chi è, età, che lavoro fa, chi è il fidanzato, Instagram, Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Beatrice Marchetti, con Roberto Ciufoli su Playa Imboscadissima. Beatrice Marchetti: chi è, età, carriera, L’Isola dei Famosi 2021 Beatrice nasce a Zone, un comune in provincia di Brescia, nel 1996. All’età di 17 anni si traferisce a Milano per seguire la sua passione e diventare una modella. Difatti la sua carriera decolla e finisce tra le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’deiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche, con Roberto Ciufoli su Playa Imboscadissima.: chi è, età, carriera, L’deinasce a Zone, un comune in provincia di Brescia, nel 1996. All’età di 17 anni si traferisce a Milano per seguire la sua passione e diventare una modella. Difatti la sua carriera decolla e finisce tra le ...

Advertising

fsxfs9 : RT @tvblogit: Emanuela Tittocchia rinuncia a Playa Imboscadissima. La spiaggia selvaggia rimane in mano a Beatrice Marchetti e Francesca Lo… - infoitcultura : Isola, Beatrice Marchetti si ricrede su Roberto Ciufoli: “Lo vedo carico” - Tristan__esdpv : beatrice marchetti regnando come ogni giorno playa imboscadissima, padrona dell’isola #isola - infoitcultura : Beatrice Marchetti su Roberto Ciufoli: “A primo impatto non ero felicissima” - Pluviophile_G : RT @oocisola: Beatrice Marchetti e Francesca Lodo: le profumiere -