Bayern Monaco | Flick ai saluti | “Ricorderò sempre queste stagioni Nazionale? C’è questa possibilità”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Hansie ilsi separeranno al termine della stagione.VIDEO, Lewandowski nella storia: fa 40, omaggia Müller e lo festeggiano cosìUn cammino emozionante, che ha regalato tante gioie ai tifosi bavaresi e ha permesso al tecnico tedesco di far vedere le sue capacità. Proprionella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina del, ringraziando tutti e tenendoci a fare chiarezza sul proprio futuro.L'allenatore uscente appare emozionato per questi splendidi anni passati nella città bavarese e ci tiene a sottolineare la mentalità speciale che si respira nell'ambiente: "Allenare una squadra del genere è qualcosa di molto speciale. È stato molto ...

...Hugo Lloris (Tottenham) 123 presenze e 93 reti subite Steve Mandanda (Marsiglia) 34 presenze e 32 reti subite Mike Maignan (Lille) 1 presenza e 1 rete subita Difensori Benjamin Pavard () ...Hans - Dieter Flick ha parlato del suo futuro come commissario tecnico della Germania Hans - Dieter Flick, allenatore delfino al termine della stagione, in conferenza stampa ha parlato del suo futuro come possibile c.t. della Germania. "La panchina della Nazionale? È questione di piccole cose...? ...Ultimo week-end di campionato per il continente intero, il calcio d’inizio dell’Europeo dista venti giorni, occorre consegnare i giocatori alle nazionali (unica deroga, i finalisti delle due coppe: se ...Il calciatore brasiliano, che in questa stagione ha giocato al Bayern in prestito dalla Juventus, tornerà al Gremio, il club che lo ha cresciuto.