"Basta processi mediatici. Le riforme rimetteranno al centro la Costituzione"

Intervista al sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: «Il vero principio che deve imperare è non soltanto quello del giusto processo, ma anche quello della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva» «Non saranno riforme fatte con il solo scopo di velocizzare il processo penale, dovranno, contemporaneamente, offrire del processo penale un'idea fortemente costituzionale. E credo che oggi, come non mai, ci sia nel Paese la sensibilità giusta per dire Basta alla sommarietà dei processi mediatici». L'idea di giustizia del sottosegretario Francesco Paolo Sisto è chiara: fatta di garanzie, di rispetto per tutte le parti e di celerità. Senza quelle distorsioni capaci di rendere quanto avviene fuori dalle aule penali più punitivo di ciò che accade al loro interno, al punto da «hackerare» ...

