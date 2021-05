Basket, i convocati per le Olimpiadi della Francia. Ci sono cinque NBA, Rudy Gobert la stella (Di venerdì 21 maggio 2021) sono stati diramati i 12 uomini che faranno parte del roster della Francia alle Olimpiadi di Tokyo, di scena nel 2021 dopo che il 2020 ha negato ai transalpini (e a tutti gli altri) la possibilità di disputarle. E Vincent Collet ha messo insieme una squadra di altissimo livello. Di seguito i nomi dei chiamati: Andrew Albicy (play, Gran Canaria)Nicolas Batum (ala, Los Angeles Clippers)Nando De Colo (play-guardia, Fenerbahce)Moustapha Fall (centro, ASVEL)Evan Fournier (guardia-ala, Boston Celtics)Rudy Gobert (centro, Utah Jazz)Thomas Heurtel (play, ASVEL)Timothé Luwawu-Cabarrot (guardia-ala, Brooklyn Nets)Amath M’Baye (ala, Pinar Karsiyaka)Frank Ntilikina (play-guardia, New York Knicks)Vincent Poirier (centro, Real Madrid)Guerschon Yabusele (ala grande, ASVEL) sono ben ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)stati diramati i 12 uomini che faranno parte del rosteralledi Tokyo, di scena nel 2021 dopo che il 2020 ha negato ai transalpini (e a tutti gli altri) la possibilità di disputarle. E Vincent Collet ha messo insieme una squadra di altissimo livello. Di seguito i nomi dei chiamati: Andrew Albicy (play, Gran Canaria)Nicolas Batum (ala, Los Angeles Clippers)Nando De Colo (play-guardia, Fenerbahce)Moustapha Fall (centro, ASVEL)Evan Fournier (guardia-ala, Boston Celtics)(centro, Utah Jazz)Thomas Heurtel (play, ASVEL)Timothé Luwawu-Cabarrot (guardia-ala, Brooklyn Nets)Amath M’Baye (ala, Pinar Karsiyaka)Frank Ntilikina (play-guardia, New York Knicks)Vincent Poirier (centro, Real Madrid)Guerschon Yabusele (ala grande, ASVEL)ben ...

