Barcellona, Messi assente contro l’Eibar e nell’allenamento odierno: il motivo (Di venerdì 21 maggio 2021) Leo Messi non giocherà l’ultima partita della stagione del Barcellona contro l’Eibar: il motivo della decisione Leo Messi non giocherà l’ultima partita della stagione del Barcellona (in programma domani alle 18 contro l’Eibar). Il Barcellona ha spiegato in un comunicato ufficiale che il fuoriclasse argentino potrà tirare il fiato in vista dell’imminente Copa America. «Leo Messi non si allenerà questo venerdì con il permesso dell’allenatore e non sarà presente nella convocazione per la partita contro l’Eibar di sabato. In questo modo il fuoriclasse argentino potrà affrontare una breve pausa prima della Copa América, dopo una stagione in cui è stato uno dei giocatori con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Leonon giocherà l’ultima partita della stagione del: ildella decisione Leonon giocherà l’ultima partita della stagione del(in programma domani alle 18). Ilha spiegato in un comunicato ufficiale che il fuoriclasse argentino potrà tirare il fiato in vista dell’imminente Copa America. «Leonon si allenerà questo venerdì con il permesso dell’allenatore e non sarà presente nella convocazione per la partitadi sabato. In questo modo il fuoriclasse argentino potrà affrontare una breve pausa prima della Copa América, dopo una stagione in cui è stato uno dei giocatori con ...

