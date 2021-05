Barack Obama | ex presidente degli Stati Uniti | fa una confessione shock sugli UFO | ecco cosa ha dichiarato

(Di venerdì 21 maggio 2021) A parlare è l’ex, e sorprende tutti perché relativo a un campo che il genio umano indaga già da moltissimo tempo senza avere una riposta., infatti, avrebbe confessato di credere nell’esistenzaUFO e che il fenomeno non va sottovalutato. L’ex, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, ne ha parlato durante il Late Late Show condotto da James Corden. Nell’intervista,ha raccontato che la primachiesta una volta diventatosono state le informazioniUFO: La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto:”Va bene, c’è un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama

A unirsi al coro di coloro che credono negli UFO e negli alieni, vi è anche l'ex presidente degli Stati Uniti, ovveroche, in una recente intervista, ha espresso il suo parere in merito. ...... corrispondente politico della prestigiosa rivista Atlantic (secondo le anticipazioni rivelate dal Guardian) racconta gli insulti rivolti in privato dall'ex presidenteal successore. ...L'importanza della "tribuna dei generali" e del successivo testo di effettivi delle Forze armate trascende la minaccia golpista contro il presidente.Su Twitter sono tornati i profili verificati: la novità è in fase di rollout per tutti, ma solo alcune persone possono candidarsi e ottenere la spunta blu.