Bankitalia: "Oltre il 60 per cento dei nuclei familiari in difficoltà" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il report della Banca d'Italia sulle famiglie: "Le attese sulle prospettive economiche e sul mercato del lavoro sono aumentate". ROMA – E' stato pubblicato il report della Banca d'Italia sulle famiglie. "Oltre 60% dei nuclei familiari consultati – si legge nel documento riportato dall'Ansa – dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia. I maggiori problemi sono riferiti laddove il capofamiglia è un lavoratore autonomo (65% degli intervistati in questa categoria). Poco meno del 40% delle famiglie riporta che negli ultimi dodici mesi si è verificato che il reddito familiare non fosse sufficiente a coprire le spese ". Migliorano le prospettive economiche Le riaperture e la situazione della pandemia in miglioramento ...

