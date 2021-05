Bankitalia, 'il 60 per cento delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese' (Di venerdì 21 maggio 2021) 'Oltre il 60 per cento dei nuclei familiari' consultati nell'indagine della Banca d'Italia per misurare gli effetti della crisi Covid 'dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) 'Oltre il 60 perdei nuclei familiari' consultati nell'indagine della Banca d'Italia per misurare gli effetti della crisi Covid 'dichiara di avere difficoltà economiche adalladel ...

Advertising

RaiNews : Oltre il 60 per cento dei nuclei famigliari dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese,… - FartFromAmerika : In Bankitalia ci si segano al pensiero. Milioni di depressi, affamati inclini al suicidio e pronti a farsi inocular… - leggoit : Bankitalia, il 60 per cento delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bankitalia, effetto Covid sulle famiglie: il 60 per cento fatica ad arrivare a fine mese - SStef_III : RT @tempoweb: Gli italiani sono alla fame per colpa della #crisi #Covid: 6 #famiglie su 10 non arrivano a fine mese #italia #economia #21ma… -