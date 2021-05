Bankitalia | consumi delle famiglie ancora frenati da Covid e crisi

Advertising

RaiNews : Oltre il 60 per cento dei nuclei famigliari dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese,… - UfficioStampaBI : #Bankitalia #NoteCovid poco meno del 40% delle famiglie riporta che negli ultimi 12mesi il reddito non è stato suff… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia consumi

Rai News

...a venire in Italia nel corso del bimestre secondo le elaborazioni Coldiretti su dati. In ...circa 53 miliardi nel 2020 per l'emergenza Covid con 1/3 delle perdite che hanno colpito i...... invece, ci viene in aiuto il sito internet di: "Per stabilità dei prezzi si intende un'... a sua volta, andrà a impattare suiprincipali della popolazione (nella fattispecie Usa e a ...La percentuale, spiega Bankitalia, è aumentata di oltre 20 punti (al 65 per ... o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese.Senza il green pass Ue sono a rischio 28 milioni di turisti europei che prima della pandemia erano venuti in Italia durante l'estate ...