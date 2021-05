Bambini di Gaza: gli unici sconfitti della guerra (Di venerdì 21 maggio 2021) Israele e Hamas concordano un cessate-il-fuoco. Ciascuno a modo suo, ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: uscirne più forte di prima. Ma il freddo calcolo non ha considerato che a pagare il prezzo maggiore sarebbero stati (e saranno) i Bambini. È giusto che l’interesse personale si spinga a tanto? Ci siamo dimenticati dei Bambini Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Israele e Hamas concordano un cessate-il-fuoco. Ciascuno a modo suo, ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: uscirne più forte di prima. Ma il freddo calcolo non ha considerato che a pagare il prezzo maggiore sarebbero stati (e saranno) i. È giusto che l’interesse personale si spinga a tanto? Ci siamo dimenticati dei

