Avete mai visto la casa di Rita dalla Chiesa: tra libri e sculture sembra di fare un viaggio nel tempo (Di venerdì 21 maggio 2021) La bravissima Rita dalla Chiesa ha una bellissima dimora tra libri e sculture dove passa il suo tempo libero. Ecco i dettagli e le curiosità Le curiosità della conduttrice (Foto Web)Rita dalla Chiesa è una bravissima conduttrice e giornalista italiana per anni alla conduzione di alcuni programmi televisivi tra cui Forum, l'hanno resa nota al pubblico italiano. Ella è figlia di un carabiniere Carlo Alberto dalla Chiesa e della sua prima moglie Dora Fabbio, sorella di Nando e Simona. Il suo primo esordio avviene nel 1983 con il programma Vediamoci sul Due trasmesso in onda su RAI 2, nel 1985 insieme a Fabrizio Frizzi ha collaborato per il programma dedicato ai ragazzi Pane e marmellata ...

