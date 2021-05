Avellino, Braglia: “In campo con l’elmetto, diamo il massimo” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Veniamo da un periodo di circa 25 giorni in cui siamo stati fermi. Non sappiamo se può essere un vantaggio o meno. C’è grande concentrazione e ho visto molto bene i ragazzi in questi giorni” così Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, all’anti-vigilia dell’esordio nei playoff con il Palermo. “Dobbiamo puntare ad essere la squadra che in passato ha indossato l’elmetto, con la giusta cattiveria calcistica. Se pensiamo di essere diventati troppo bravi i playoff li possiamo considerare finiti. Non possiamo commettere gli errori delle ultime tre gare, ma i ragazzi lo sanno bene e sono sicuro che daranno il massimo”. Il Palermo è praticamente un’altra squadra rispetto a quella che abbiamo affrontato in campionato. Hanno battuto per 2-0 sia il Teramo che la Juve ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Veniamo da un periodo di circa 25 giorni in cui siamo stati fermi. Non sappiamo se può essere un vantaggio o meno. C’è grande concentrazione e ho visto molto bene i ragazzi in questi giorni” così Piero, tecnico dell’, all’anti-vigilia dell’esordio nei playoff con il Palermo. “Dobbiamo puntare ad essere la squadra che in passato ha indossato, con la giusta cattiveria calcistica. Se pensiamo di essere diventati troppo bravi i playoff li possiamo considerare finiti. Non possiamo commettere gli errori delle ultime tre gare, ma i ragazzi lo sanno bene e sono sicuro che daranno il”. Il Palermo è praticamente un’altra squadra rispetto a quella che abbiamo affrontato in campionato. Hanno battuto per 2-0 sia il Teramo che la Juve ...

