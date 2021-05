Avanzano i lavori per il nuovo ponte di Peghera: sarà pronto a dicembre (Di venerdì 21 maggio 2021) Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte a Taleggio, lungo la SP 24, finanziato da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo: la conclusione del cantiere è prevista per la fine di dicembre di quest’anno. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli. I FINANZIAMENTI – L’investimento è di 1.800.000 euro, di cui 1.400.000 da Regione Lombardia e 400.000 euro dalla Provincia di Bergamo che è ente attuatore. L’intervento comprende la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione dell’attuale ponte bailey con un nuovo viadotto lungo la SP 24 in località Peghera. ASSESSORE REGIONALE ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Procedono iper la realizzazione dela Taleggio, lungo la SP 24, finanziato da Regione Lombardia e Provincia di Bergamo: la conclusione del cantiere è prevista per la fine didi quest’anno. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli. I FINANZIAMENTI – L’investimento è di 1.800.000 euro, di cui 1.400.000 da Regione Lombardia e 400.000 euro dalla Provincia di Bergamo che è ente attuatore. L’intervento comprende la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione dell’attualebailey con unviadotto lungo la SP 24 in località. ASSESSORE REGIONALE ...

