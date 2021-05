Automotive | associazioni criticano Governo per mancati investimenti nel settore

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di investimento sule sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi”. È quanto sottolineano Anfia, Federauto e Unrae commentando il testo approvato dal. “Dopo l’inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla domanda delauto sulle tecnologie a bassissime emissioni, – affermano lein una nota congiunta – si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea. L‘assenza di ...

Le treribadiscono, pertanto, "la necessità di rifinanziare l'ecobonus per le auto, compresa la fascia 61 - 135 g/Km, e per i veicoli commerciali , misure che finora hanno permesso, ...... dal momento che il settore dell'è ancora in completo sviluppo e solo nei prossimi anni ... dall'altro i costruttori e ledi rappresentanza chiedono di non lasciare nulla ...Il commento di Anfia, Federauto e Unrae su mancato rifinanziamento incentivi in decreto Sostegni bis: "Scelta incomprensibile che arresta transizione ecologica" ...