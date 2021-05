Atletica, Jacobs vs Tortu: duello da brividi a Rieti. Scontro tra velocisti, nuovo attacco al muro dei 10” (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 maggio andrà in scena l’attesissimo confronto tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Un testa a testa tra i due migliori velocisti italiani che non si era disputato a Savona la scorsa settimana a causa di un piccolo acciacco fiisco del brianzolo e che tutti gli appassionati di Atletica leggera aspettavano fin dallo scorso anno. Lo Scontro diretto avrà luogo a Rieti, nell’ambito di un meeting regionale all’interno del quale è stato organizzato questo spettacolare evento. Si preannunciano cannonate, due italiani riusciranno a scendere insieme sotto il muro dei 10 secondi? Marcell Jacobs tornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona). Filippo Tortu, invece, farà il suo debutto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 maggio andrà in scena l’attesissimo confronto tra Marcelle Filippo. Un testa a testa tra i due miglioriitaliani che non si era disputato a Savona la scorsa settimana a causa di un piccolo acciacco fiisco del brianzolo e che tutti gli appassionati dileggera aspettavano fin dallo scorso anno. Lodiretto avrà luogo a, nell’ambito di un meeting regionale all’interno del quale è stato organizzato questo spettacolare evento. Si preannunciano cannonate, due italiani riusciranno a scendere insieme sotto ildei 10 secondi? Marcelltornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona). Filippo, invece, farà il suo debutto ...

