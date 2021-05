Atleta di handbike del team Zanardi investito da tir

(Di venerdì 21 maggio 2021)mentre si allenava sull', ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime il 27enne Gioacchino Fittipaldi, che con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di ...

L'atleta 27enne, originario di Lagonegro, ma residente da anni a Milano, è stato travolto da un camion a Rozzano ed è ricoverato al Niguarda in prognosi riservata. Fa parte di Obiettivo3, il team fond ...