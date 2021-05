Atalanta-Milan: Pioli sa già come centrare l’obiettivo | Serie A News (Di venerdì 21 maggio 2021) Stefano Pioli cercherà, in Atalanta-Milan, di portare il Diavolo in Champions League. Centrò l'impresa 'last minute' con la Lazio nel 2015 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Stefanocercherà, in, di portare il Diavolo in Champions League. Centrò l'impresa 'last minute' con la Lazio nel 2015

Advertising

ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - CB_Ignoranza : Atalanta senza rancore domenica col Milan. #AtalantaJuve #ChampionsLeague #CoppaItalia - carlogarganese : Federico Chiesa in 2020/21 ???? Inter?? Milan???? Atalanta???? Porto?????? Turin Derby?? Napoli??? Lazio??? Winner i… - F_Manga18 : @1899_joe @LouGirardiReal Detto facile. I soldi ad ogni nazione sono una torta da spartirsi, non aumentano. Se hai… - GioMos3 : @geppetto23 Beh... se il problema sono quei 5 milioni, vuoi che non possano trovare un giocatore della primavera de… -