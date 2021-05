ATALANTA-MILAN: la presentazione del match al Gewiss Stadium / News (Di venerdì 21 maggio 2021) Si avvicina ATALANTA-MILAN, trentottesima giornata del campionato di Serie A. Ultima e decisiva per la qualificazione in Champions League dei rossoneri. Nerazzurri invece già certi dell'obiettivo. Nella video News la presentazione della sfida. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Si avvicina, trentottesima giornata del campionato di Serie A. Ultima e decisiva per la qualificazione in Champions League dei rossoneri. Nerazzurri invece già certi dell'obiettivo. Nella videoladella sfida.

Advertising

ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - CB_Ignoranza : Atalanta senza rancore domenica col Milan. #AtalantaJuve #ChampionsLeague #CoppaItalia - carlogarganese : Federico Chiesa in 2020/21 ???? Inter?? Milan???? Atalanta???? Porto?????? Turin Derby?? Napoli??? Lazio??? Winner i… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Chirico: 'I tifosi dell'Atalanta vogliono far giocare la Primavera contro il Milan, ma perché non ammettono la vittoria netta… - EleDiCi : Comunque a me questa cosa che i milanisti vadano disperatamente a cercare il biscotto sotto i post dell’#Atalanta f… -