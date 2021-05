Ascolti TV 20 maggio | male Anni 20 | spunta fuori onda imbarazzante di Mughini

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si aggiorna la rubrica incentrata suglitv del giorno precedente. Nel Prime Time del 20sono andate indiverse trasmissioni. Dall'ultima puntata di Un passo dal cielo 6 alla partita di beneficenza, il pubblico ha avuto modo di scegliere tra una vasta gamma di programmi. Scopriamo chi di loro ha ottenutori riscontri in termini di share e auditel. Glitv del Prime Time: chiusura con il botto per Un passo dal Cielo 6 La serata di ieri, giovedì 20, è stata caratterizzata dall'ultima puntata di Un passo dal Cielo 6 - I guardiani. A guardare la finale della fiction di Rai 1 sono stati pià di 5.2 milioni di persone pari ad uno share del 24.1%. In questo appuntamento sono venute a galla diverse verità ed è possibile rivedere la puntata in questione ...

Un Passo dal Cielo 7 ci sarà? È quello che si chiede il pubblico dopo il finale in onda giovedì 20. Come si è conclusa la sesta stagione? Attenzione: SPOILER L'ultima puntata ha chiuso il cerchio sul caso di Emma . Francesco ha confermato i suoi dubbi: la donna da lui amata è stata uccisa ...Il Segreto , celebre soap opera spagnola, si concluderà venerdì 28. In prima serata, scelta ad hoc per l'occasione, verranno trasmessi le ultime quattro puntate ...registrare dei super...Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi per la puntata di oggi, venerdì 21 maggio, in onda in prima serata su Canale Cinque: nomination, eliminati, televoto. Come ogni lunedì e venerdì va in onda il re ...La domanda che tutti si pongono è: ci sarà Un Passo dal cielo 7? Le ultime news sulla fiction di successo di Rai 1 con Daniele Liotti.