Ascolti tv 20 maggio | Liotti vince facile il duello con Clint Eastwood Pivetti e Gillette ‘rasano’ Del Debbio Zaia e Formigli Di Battista

(Di venerdì 21 maggio 2021)talk: nonostante Tajani, puntando su, facendo litigare Fusani, Cruciani e Santanché, chiudendo con Corona, Paolo Delbatte Corradoe Piazzapulita, dove passano Rula Jebreal e il tour televisivo di ‘Dibba’. Sparisce Parisella Non si è ‘fidanzato’ con Giusi Buscemi e neanche con Aurora Ruffino. All’ultima puntata di Guardiani non è mancata la catarsi, ma è rimasto in sospeso, almeno per il personaggio interpretato da Daniele, l’happy end sentimentale, che invece ha riguardato Enrico Ianniello e Serena Iansiti. La fiction montanara di Lux all’epilogo è cresciuta ancora arrivando a ben 5,250 milioni di spettatori ed il 24,1%. E’ statosenza la concorrenza de L’Isola dei famosi, con a contrastarla ma il film diretto e interpretato da ...

emabrue : Ascolti tv 20 maggio: Liotti vince facile il duello con Clint Eastwood. Pivetti e Gillette 'rasano' Del Debbio (Zai… - CanyamanLe : ??Ascolti della puntata di giovedì 20 maggio di #DayDreamer #lealidelsogno ?? Share al 17,8% ?? 1.811.000 Telespe… - infoitcultura : Ascolti tv: Un passo dal cielo 6 (24.1%), Il Corriere – The Mule (12.8%) | Dati Auditel 20 maggio 2021 - infoitcultura : Ascolti Tv 20 maggio 2021, I Guardiani chiudono a Un Passo dal Cielo - Filomen83869378 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 20 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.811.000 di telespettatori e il 17.8% di share. ???? -

Tv 202021. In prima serata su Rai1 il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani ha conquistato una media di 5.246.000 spettatori pari al 24,1% di share. Su Canale 5 Il ......di consueto il prossimo 31. La finalissima è attesa per il 7 giugno e il pubblico da casa non vede l'ora di scoprire chi porterà a casa la vittoria. L'Isola dei famosi , crollo degli...Variazione di palinsesto per Il Paradiso delle Signore, che sta riscuotendo un importante successo di ascolti nel pomeriggio di Rai 1. Saltata la puntata di ieri per lasciare spazio alla diretta della ...Numeri importanti quelli registrati dagli episodi conclusivi della serie tv di Rai1 che lasciano pensare alla concreta possibilità di un prosieguo ...