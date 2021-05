Asap Rocky conferma la relazione con Rihanna: “E’ l’amore della mia vita” (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo indiscrezioni e avvistamenti degli ultimi mesi, alla relazione tra Rihanna e Asap Rocky mancava solo l’ufficialità. Se per il momento non è arrivata tramite social, con la classica foto romantica di rito, a conferma dello status di fidanzati sono arrivate le parole di uno dei due diretti interessati. In un’intervista a GQ Usa, il rapper ha definito Riri senza mezzi termini come “l’amore della mia vita”… Il sentimento tra i due è cresciuto nel tempo, dall’amicizia nata nel 2013 con uno scambio di collaborazioni musicali (lei protagonista del videoclip di “Fashion Killa” di lui, e lo stesso rapper guest star delle date americane del “Diamonds World Tour” della popstar). Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo indiscrezioni e avvistamenti degli ultimi mesi, allatramancava solo l’ufficialità. Se per il momento non è arrivata tramite social, con la classica foto romantica di rito, adello status di fidanzati sono arrivate le parole di uno dei due diretti interessati. In un’intervista a GQ Usa, il rapper ha definito Riri senza mezzi termini come “mia”… Il sentimento tra i due è cresciuto nel tempo, dall’amicizia nata nel 2013 con uno scambio di collaborazioni musicali (lei protagonista del videoclip di “Fashion Killa” di lui, e lo stesso rapper guest star delle date americane del “Diamonds World Tour”popstar). Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a ...

TAETA3EE : c'est officiel wsh asap rocky et rihanna en couple je crie !!!ù:!ù! - BADV4SS : beata rihanna che sta con asap rocky e viceversa - RadioR101 : #R101News: #Rihanna e #A$ApRocky stanno ufficialmente insieme ?? - AlbertoMalpe : Ma come ASAP Rocky e Rihanna - safetynetdan : NON STUDIO APERTO CHE PARLA DEL FIDANZAMENTO TRA RIHANNA E ASAP ROCKY -