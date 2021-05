Arrivi in Sardegna, quasi 1.700 persone controllate al porto di Olbia (Di venerdì 21 maggio 2021) (Visited 55 times, 73 visits today) Notizie Simili: Oltre 700 persone controllate agli Arrivi nei porti… Oltre 900 persone controllate agli Arrivi al porto… quasi 750 persone ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 21 maggio 2021) (Visited 55 times, 73 visits today) Notizie Simili: Oltre 700aglinei porti… Oltre 900aglial750...

Advertising

GarauPina : RT @cagliaripad: Covid, controlli del Corpo forestale su 3.090 arrivi in Sardegna - cagliaripad : Covid, controlli del Corpo forestale su 3.090 arrivi in Sardegna - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Proseguono senza sosta gli arrivi di #migranti sulle nostre coste. E' allarme sbarchi a #Lampedusa dove l'hotspot è al collasso… - infoitinterno : Arrivi in Sardegna, quasi 1.400 persone controllate al porto di Olbia - infoitinterno : Arrivi in Sardegna, oltre 750 persone controllate all'aeroporto di Alghero -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi Sardegna Arrivi in Sardegna, quasi 1.700 persone controllate al porto di Olbia I controlli agli arrivi in Sardegna. Continuano i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria. Tra le ore 18 del 19 maggio e le ore ...

RUN4HOPE a Firenze: ci sarà anche l'Esercito I capoluoghi di Regione saranno i punti di riferimento privilegiati per le partenze e/o gli arrivi ... Puglia, partenze da Spongano, Ischitella e Gravina con arrivo dei vari rami a Bari; Sardegna: ...

Arrivi in Sardegna, quasi 1.700 persone controllate al porto di Olbia Gallura Oggi Despodov e “l’amore turco”: nuovo prestito o addio definitivo? In Sardegna non è mai scoccata la scintilla: ma in Turchia, a quanto pare… AI MARGINI. Non è stata un’avventura positiva, quella di Kiril Despodov con il Cagliari. Arrivato da miglior giocatore ...

Da lunedì tutta Italia in zona gialla, e presto molte regioni andranno in zona bianca Grazie al cambio di colore delle regioni arrivato oggi tramite l'ordinanza del ministro Speranza, da lunedì tutta Italia sarà zona gialla.

I controlli agliin. Continuano i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria. Tra le ore 18 del 19 maggio e le ore ...I capoluoghi di Regione saranno i punti di riferimento privilegiati per le partenze e/o gli... Puglia, partenze da Spongano, Ischitella e Gravina con arrivo dei vari rami a Bari;: ...In Sardegna non è mai scoccata la scintilla: ma in Turchia, a quanto pare… AI MARGINI. Non è stata un’avventura positiva, quella di Kiril Despodov con il Cagliari. Arrivato da miglior giocatore ...Grazie al cambio di colore delle regioni arrivato oggi tramite l'ordinanza del ministro Speranza, da lunedì tutta Italia sarà zona gialla.