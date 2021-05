Arriva il passaporto Covid europeo: ecco come cambiano i viaggi in UE (Di venerdì 21 maggio 2021) Un passaporto Covid unico per tutta l’Unione europea, per potersi muovere per svago o per affari. Il Green Pass europeo è divenuto realtà, grazie all’accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sul “passaporto vaccinale”, che entrerà in vigore il 1° luglio, in tempo per le vacanze estive. Ma ecco come sarà Duplice formato e garanzia contro i falsi Si chiamerà Eu Digital Covid Certificate e sarà disponibile in due formati: digitale e cartaceo. Per evitare frodi e falsificazioni avrà un sigillo elettronico che ne attesterà l’autenticità. Per salvaguardare la privacy i dati personali contenuti nei pass digitali non potranno essere immagazzinati nei Paesi di arrivo. Il suo compito sarà attestare l’avvenuta vaccinazione contro il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) Ununico per tutta l’Unione europea, per potersi muovere per svago o per affari. Il Green Passè divenuto realtà, grazie all’accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consigliosul “vaccinale”, che entrerà in vigore il 1° luglio, in tempo per le vacanze estive. Masarà Duplice formato e garanzia contro i falsi Si chiamerà Eu DigitalCertificate e sarà disponibile in due formati: digitale e cartaceo. Per evitare frodi e falsificazioni avrà un sigillo elettronico che ne attesterà l’autenticità. Per salvaguardare la privacy i dati personali contenuti nei pass digitali non potranno essere immagazzinati nei Paesi di arrivo. Il suo compito sarà attestare l’avvenuta vaccinazione contro il ...

