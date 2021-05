Arrestato in Italia e consegnato alla Francia | complice dell’attentato di Nizza del 2016

(Di venerdì 21 maggio 2021)inil pericoloso terrorista che ha armato la strage didelin. Al termine della procedura estradizionale, oggi presso l’aeroporto di Fiumicino è statoalle autorità francesi ELEZI Endri, nato il 10 giugno 1992, in Albania. Nei suoi confronti il mese

Advertising

matteosalvinimi : Arrestato prima che partisse col “barchino” verso l’Italia. Da inizio anno ne sono già sbarcati più di 13.000, tutt… - poliziadistato : #PoliziadiStato e @GDF di Siracusa e Catania hanno arrestato 9 persone per associazione a delinquere finalizzata al… - giovcusumano : RT @ilruttosovrano: Arrestato il sindaco leghista di Foggia, ormai Lega e Fratelli d'Italia si copiano i programmi politici. - PeloRoberto : RT @sruotolo1: Ero convinto che il sindaco leghista di #Foggia arrestato per #corruzione fosse lo stesso che si fece immortalare a capodan… - ITestini : RT @ilruttosovrano: Arrestato il sindaco leghista di Foggia, ormai Lega e Fratelli d'Italia si copiano i programmi politici. -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Italia

triestecafe.it

... ma è stato rintracciato ed. Ad incastrarlo il lavoro degli agenti del Commissariato di ... permettendo l'arresto del malvivente, che nel frattempo era riuscito a lasciare l'ed a ...Il pusher, un 50enne tunisino senza fissa dimora e irregolare in, pregiudicato per reati simili, è stato quindicon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; i due ...CERVETERI - Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Civitavecchia hanno rintracciato e tratto in arresto un ...Agenti della polizia italiana hanno consegnato ai colleghi francesi Elezi Endri, il cittadino albanese accusato di aver venduto un ...