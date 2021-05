Arisa e Andrea Di Carlo | è di nuovo finita tra la coach di Amici e il manager | le parole di lui

(Di venerdì 21 maggio 2021)diha ufficializzato la fine della sua relazione con la cantante. Rosalba Pippa, reduce prima dall’esperienza di Sanremo e poi da quella nel ruolo diall’interno del talent show di20, sta facendo parecchio discutere circa la sua situazione sentimentale. Se infatti da una parte la vita della cantante è esplosa da un punto di vista lavorativo, d’altro canto la sua storia con ilDinon riesce in alcun modo a trovare pace. Tutto ha avuto inizio quando, nel bel mezzo della sua partecipazione al Festival di Sanremo, i due hanno vissuto un importante momento di crisi. Se in un primo momento si è parlato di nozze, successivamenteha fatto marcia indietro decidendo di “riprendersi l’anello”. Il motivo? Il ...

Il Fatto Quotidiano

Il fidanzamento di Arisa e Andrea Di Carlo avrebbe minacciato il giornalista Giuseppe Candela vietandogli di parlare ancora di lui sui social e sui giornali e minacciandolo in caso contrario ...
Pare che per l'ennesima volta Arisa e Andrea Di Carlo abbiano litigato mandando ancora a monte matrimonio previsto per il 2 settembre ...