Arisa e Andrea Di Carlo, è (di nuovo) finita tra la coach di Amici e il manager: le parole di lui (Di venerdì 21 maggio 2021) Andrea di Carlo ha ufficializzato la fine della sua relazione con la cantante Arisa. Rosalba Pippa, reduce prima dall’esperienza di Sanremo e poi da quella nel ruolo di coach all’interno del talent show di Amici 20, sta facendo parecchio discutere circa la sua situazione sentimentale. Se infatti da una parte la vita della cantante è esplosa da un punto di vista lavorativo, d’altro canto la sua storia con il manager Di Carlo non riesce in alcun modo a trovare pace. Tutto ha avuto inizio quando, nel bel mezzo della sua partecipazione al Festival di Sanremo, i due hanno vissuto un importante momento di crisi. Se in un primo momento si è parlato di nozze, successivamente Andrea ha fatto marcia indietro decidendo di “riprendersi l’anello”. Il motivo? Il ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021)diha ufficializzato la fine della sua relazione con la cantante. Rosalba Pippa, reduce prima dall’esperienza di Sanremo e poi da quella nel ruolo diall’interno del talent show di20, sta facendo parecchio discutere circa la sua situazione sentimentale. Se infatti da una parte la vita della cantante è esplosa da un punto di vista lavorativo, d’altro canto la sua storia con ilDinon riesce in alcun modo a trovare pace. Tutto ha avuto inizio quando, nel bel mezzo della sua partecipazione al Festival di Sanremo, i due hanno vissuto un importante momento di crisi. Se in un primo momento si è parlato di nozze, successivamenteha fatto marcia indietro decidendo di “riprendersi l’anello”. Il motivo? Il ...

Advertising

giuvannuzzo : RT @FQMagazineit: Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa minaccia pesantemente il giornalista Giuseppe Candela: “Mi ha fatto sapere che se… - carotelevip : RT @FQMagazineit: Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa minaccia pesantemente il giornalista Giuseppe Candela: “Mi ha fatto sapere che se… - zazoomblog : Andrea Di Carlo denunciato per minacce poi sui social lascia Arisa - #Andrea #Carlo #denunciato #minacce - mFantasy : RT @FQMagazineit: Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa minaccia pesantemente il giornalista Giuseppe Candela: “Mi ha fatto sapere che se… - zazoomblog : Non cè pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a mollarla... di nuovo: Sii felice senza di me - #Arisa… -