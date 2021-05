Argentina, i campionati sospesi per 9 giorni: il motivo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il calcio argentino ha deciso di fermarsi di nuovo. L’annuncio è arrivato direttamente dall’AFA (Asociación del Fútbol Argentino), il motivo è la nuova ondata di Coronavirus che ha portato un aumento dei casi. Tra le partite rinviate anche le semifinali della Copa de la Liga Profesional, si tratta di Independiente-Colon e Racing Club-Boca Juniors, sfide in programma per domenica 23 maggio. “Per accompagnare le misure sanitarie annunciate nella giornata di ieri dal Presidente Alberto Fernández, orientate a combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere la programmazione delle partite in tutte le competizioni locali che organizza dalle 20 di oggi e fino a domenica 30 maggio inclusa”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Il calcio argentino ha deciso di fermarsi di nuovo. L’annuncio è arrivato direttamente dall’AFA (Asociación del Fútbol Argentino), ilè la nuova ondata di Coronavirus che ha portato un aumento dei casi. Tra le partite rinviate anche le semifinali della Copa de la Liga Profesional, si tratta di Independiente-Colon e Racing Club-Boca Juniors, sfide in programma per domenica 23 maggio. “Per accompagnare le misure sanitarie annunciate nella giornata di ieri dal Presidente Alberto Fernández, orientate a combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere la programmazione delle partite in tutte le competizioni locali che organizza dalle 20 di oggi e fino a domenica 30 maggio inclusa”. L'articolo CalcioWeb.

