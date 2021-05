Anziana sola prenota una risonanza magnetica: 'Assegnata ad Ascoli, 400 km andata e ritorno' (Di venerdì 21 maggio 2021) FOSSOMBRONE - 'Il problema è serio in effetti, e non da oggi, sicuramente la pandemia non aiuta, ma non può nemmeno paralizzare tutto il resto' commenta il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci nel ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 maggio 2021) FOSSOMBRONE - 'Il problema è serio in effetti, e non da oggi, sicuramente la pandemia non aiuta, ma non può nemmeno paralizzare tutto il resto' commenta il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci nel ...

Advertising

INTROJKH : la sbidonava sempre a me, oggi no ma poi ho scoperto perché viene una signora anziana a farsi la piega e lei non vu… - Andrea90724522 : RT @pomeriggio5: Siamo tornati da Antonietta, l'anziana che vive sola e presa di mira dai bulli del quartiere. Stiamo cercando di aiutarl… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Siamo tornati da Antonietta, l'anziana che vive sola e presa di mira dai bulli del quartiere. Stiamo cercando di aiutarl… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Siamo tornati da Antonietta, l'anziana che vive sola e presa di mira dai bulli del quartiere. Stiamo cercando di aiutarl… - pomeriggio5 : Siamo tornati da Antonietta, l'anziana che vive sola e presa di mira dai bulli del quartiere. Stiamo cercando di… -