Anticipazioni Temptation Island | colpo di scena per le coppie e super novità

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una nuova edizione diè alle porte, l’Is Morus Relais è pronto a riaprire le porte: tutte leL’Is Morus Relais è pronto a spalancare le porte a 6, 12 tentatori e 12 tentatrici per una nuova appassionante edizione di. Come ogni estate che si rispetti, il reality show L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PasqualeMarro : #TemptationIsland 2021 anticipazioni coppie e tentatori, iniziano le riprese - TrashCafoni : Temptation Island 5: tutte le anticipazioni leggi anche: come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Temptation

Gossip e TV

Nei casting diIsland 2021 ha incontrato ben 120 coppie: "Ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività." . Essendoci stata la pandemia ...Raffaella Mennoia si svela in una intervista su Uomini e Donne Magazine, attraverso la quale parla della nuova edizione del reality delle tentazioni condotta da Filippo ...In queste ore sono spuntate alcune nuove voci sui possibili protagonisti di Temptation Island. Secondo qualcuno, infatti, anche Massimiliano Mollicone e ...L'autrice di Temptation Island, Raffaella Mennoia in un'intervista conferma la presenza di Filippo Bisciglia al timone del reality ...