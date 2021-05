ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna, ancora dati da zona bianca (Di venerdì 21 maggio 2021) Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, laviaggia spedita verso la, che aveva già conquistato in solitaria a fine ...

Advertising

AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto in discesa, ospedali si svuotano. Dimezzato in 2 settimane numero soggetti in isolament… - Ansa_Piemonte : Vaccini: Compagnia potenzia hub via Gorizia, fino 800 giorno. Torino, sarà punto riferimento per terzo settore e mo… - LuigiF97101292 : RT @AStramezzi: L’errore originale di tutte le aziende che hanno messo a punto ciò che viene iniettato è stato quello di utilizzare la Prot… - AnsaAbruzzo : Morte Colacito:Odg, punto fermo storia giornalismo Abruzzo - GreenChip6 : @Agenzia_Ansa è mai possibile che tutti i cantanti che scrivono un libro scrivano un 'Romanzo di Formazione' ??? A… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna, ancora dati da zona bianca Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine ...

Salvini, Durigon? Temo cartelle esattoriali non mozioni 5s Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa. .

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, ancora dati da zona bianca - Cronaca Agenzia ANSA Nuovo record di vaccini, oltre 15mila dosi in 24 ore (ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R (t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già con ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, ancora dati da zona bianca CAGLIARI, 21 MAG - Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato i ...

Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante unstampa. .(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R (t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già con ...CAGLIARI, 21 MAG - Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d'Italia, la Sardegna viaggia spedita verso la zona bianca, che aveva già conquistato i ...