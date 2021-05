Anniversario Falcone | Teresi | “Non andrò in aula bunker | passerella indecorosa Senza l’ergastolo ostativo il nostro Paese meno sicuro”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Ilsarà moltose non sarà confermatoper chi ha commesso le stragi e centinaia di omicidi. L’unico modo per rivedere criticamente il proprio vissuto criminale è la collaborazione per i boss mafiosi: non c’è altra via”. Così il magistrato Vittorio, già procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, oggi in pensione, intervenendo durante la diretta di FqMillenniuM Live con il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez, e il giornalista Giuseppe Pipitone. Il tema del, infatti, è tornato centrale dopo la sentenza della Consulta che ha ritenuto incostituzionale escludere dai benefici penitenziari i condannati ...