Anni 20 | gaffe di Mughini nel fuorionda | ecco cosa ha detto pensando di non essere sentito – VIDEO

Leggi su trashblog

(Di venerdì 21 maggio 2021)20 torna a far parlare di sé dopo che la settimana scorsa l’ex deputata del Pd Paola Concia aveva attaccato in diretta la conduttrice Francesca Parisella per il modo tendenzioso e poco serio in cui nel programma si stava disquisendo del ddl Zan. Ieri sera, ospiti del talk show di Rai 2 erano Vladimir Luxuria, Peter Gomez, Alessandro Giuli, Federico Palmaroli (alias Osho) e, appunto, Giampiero. Anche ieri sera ampio spazio è stato dedicato alla discussione sul ddl Zan. In chiusura del segmento – poco prima di mandare la pubblicità – la conduttrice di20 ha congedato gli ospiti che non sarebbero ricomparsi dopo il blocco: ebbene,sperava ditra questi, e proprio da tale illusoria speranza si è originata lache è diventata virale sul web. Il ...