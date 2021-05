Angelini | mea culpa per il lavoro nero | “Farò pausa” E i vip che lo sostennero?

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Arrivano dovute e anche un po’ inaspetate le scuse di Roberto, chitarrista del teatrino radical chic Propaganda live e protagonista di una bruttissima figura sulin. Se lui chiede scusa, però, lo stesso non fanno i vippucci corsi a esprimergli solidarietà e che magari hanno pure la faccia tosta di esibirsi sul palco del Primo Maggio: “Chiedo scusa, mi prendo una” “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una”, scrive sui social il musicista di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi su La7. Come ricorderete,scrisse un post strappalacrime in cui chiamava una sua ex dipendente “pazza incattivita” perché responsabile di una multa comminatagli dalla ...

E poi, 15mila euro di multa per lavoro in nero' , ha fatto sapere. La multa è arrivata per ... La polemica che si è innescata per tutta la vicenda lo ha costretto a fare il 'culpa' e ora il ...Il musicista di Propaganda Live faculpa in un post su Facebook dopo il caso della lavoratrice in nero nel suo ristorante: 'Ripongo la chitarra nella custodia' Robertofaculpa e annuncia che si prenderà una pausa. 'Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa', scrive sui social il musicista di ...Il chitarrista nella bufera per aver assunto una lavoratrice in nero nel suo ristorante; La donna l’ha denunciato e gli ha fatto avere una multa da 15mila euro; Roberto Angelini ...Il noto cantante Roberto Angelini a seguito del caso scoppiato nel suo ristorante ha lasciato Propaganda Live.