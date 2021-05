Angelina Jolie ricoperta da vere api svela come ha realizzato il servizio fotografico

(Di venerdì 21 maggio 2021)in occasione della giornata mondiale delle api ha posato per undalla rivista National Geographic volto a sensibilizzare l’attenzione sul tema della salvaguardia delle api. Una campagna promossa UNESCO e voluta da Guerlain cheha sposato pienamente e che mira a far crescere di 125 milioni la popolazione di api sul nostro globo, entro il 2025. L’attrice ha vestito i panni della Queen Bee per il progetto Women For Bees, programma imprenditoriale tutto al femminile intrapreso nel 2020 che haobiettivo quello di formare 50 nuove apicoltrici per l’installazione di 2.500 alveari e ripopolare il mondo delle api con oltre 125 milioni di unità. “Ho sei figli, stanno succedendo molte cose, non so ...

ha posato ricoperta da uno sciame di api in occasione di un servizio foto e video realizzato per National Geographic con l'obiettivo di sensibilizzare le persone relativamente al World ...Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e schiera nel cast(Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), ...Angelina Jolie ha posato ricoperta da uno sciame di api italiane per 18 minuti, in occasione di un servizio realizzato per National Geographic durante il World Bee Day: ecco la foto e il video. Angeli ...Come nasce Lady Nagant? Il fandom di My Hero Academia si lancia in paragoni con Harley Quinn, ma Horikoshi ammette: 'Angelina Jolie tra le ispirazioni'.