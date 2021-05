Angelina Jolie posa per un servizio fotografico molto particolare per il National Geographic | le foto stanno facendo il giro del web

Leggi su trashblog

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale delle Api e l’attricesi è resa testimonial di questo evento in modo. Come? Ingaggiata per la rivista statunitense delha rivestito il ruolo dell’Ape Reginando con delle api vere addosso, sulla propria pelle. L’attrice, come tutti sappiamo, è un’attivista convinta e ha partecipato alla campagna “Woman for Bees“. L’obiettivo della campagna? La formazione di donne apicoltrici in tutto il mondo per costruire 2500 alveari in 25 riserve indicate dall’UNESCO con l’obiettivo di far crescere di 125 milioni unità la popolazione delle api sul nostro Pianeta. Nelle, come dicevamo, ...