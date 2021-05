Angelina Jolie posa per National Geographic: foto ricoperta di api contro il rischio di estinzione (Di venerdì 21 maggio 2021) Angelina Jolie partecipa alla campagna ideata da "National Geographic" in occasione della giornata mondiale delle api Angelina Jolie, posando ricoperta di api vere anche sul viso. L'attrice premio ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021)partecipa alla campagna ideata da "" in occasione della giornata mondiale delle apindodi api vere anche sul viso. L'attrice premio ...

Advertising

repubblica : Angelina Jolie coperta di api contro rischio estinzione - MariaRo75100061 : RT @CrisciGloria: DiLei Vip: Angelina Jolie ricoperta dalle api, per sostenere la loro salvaguardia. - bellissima2021 : RT @CrisciGloria: DiLei Vip: Angelina Jolie ricoperta dalle api, per sostenere la loro salvaguardia. - Antonioquantum2 : RT @CrisciGloria: DiLei Vip: Angelina Jolie ricoperta dalle api, per sostenere la loro salvaguardia. - globalistIT : -