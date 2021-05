Andrea Zenga e le confessioni hot su Rosalinda Cannavó | A letto faceva questo

Leggi su kronic

(Di venerdì 21 maggio 2021) Recentemente,ha rilasciato alcune rivelazioni piccanti suCannavò, ex concorrente del Grande Fratello VipCannavò (Instagram)Il figlio del famoso ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, si è lasciato andare a qualche confessione intima riguardo il suo rapporto con la Cannavò. Come ben noto, la loro relazione è nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip infatti, vinta da Tommaso Zorzi, i due sono entrati in intimità. A distanza di diversi mesi dal termine del reality,formano ormai una coppia in pianta stabile. L’attrice siciliana è entrata fin dal primo giorno, sfiorando la finalissima per un ...