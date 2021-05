Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa minaccia pesantemente il giornalista Giuseppe Candela: “Mi ha fatto sapere che se scrivo ancora di lui manderà qualcuno sotto casa mia per farmela pagare” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono stato insultato, offeso e minacciato per un indovinello pubblicato nella rubrica “A lume di Candela“, da cinque anni online su Dagospia. Mi capita di rado di scrivere in prima persona del mio lavoro, conosco gli effetti collaterali della mia professione, li considero, nei limiti del rispetto della persona e della professionalità del singolo, parte del gioco. Scrivere per Dagospia vuol dire avere le spalle larghe, non accettare comportamenti che considero inammissibili”. Con queste parole il giornalista Giuseppe Candela (collaboratore, oltre che di Dagospia, anche di FqMagazine del fattoquotiano.it), racconta quanto accaduto con il manager Andrea Di Carlo. Se questo nome non suona “nuovo” è perché il manager è fidanzato con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono stato insultato, offeso eto per un indovinello pubblicato nella rubrica “A lume di“, da cinque anni online su Dagospia. Mi capita di rado di scrivere in prima persona del mio lavoro, conosco gli effetti collaterali della mia professione, li considero, nei limiti del rispetto della persona e della professionalità del singolo, parte del gioco. Scrivere per Dagospia vuol dire avere le spalle larghe, non accettare comportamenti che considero inammissibili”. Con queste parole il(collaboratore, oltre che di Dagospia, anche di FqMagazine delquotiano.it), racconta quanto accaduto con il managerDi. Se questo nome non suona “nuovo” è perché il manager ècon la ...

