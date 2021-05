Andrea Cerioli è il primo finalista dell’Isola dei Famosi: le percentuali lasciano senza parole (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Cerioli è stato eletto come primo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Le percentuali però hanno stupito i telespettatori, ecco perché. Questa sera è stato finalmente eletto il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Un’edizione, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa, ricca di colpi di scena che non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 22 maggio 2021)è stato eletto comedi quest’edizionedei. Leperò hanno stupito i telespettatori, ecco perché. Questa sera è stato finalmente eletto ildei. Un’edizione, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa, ricca di colpi di scena che non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Brontolo? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola - 5SOSily97 : RT @marvinsroom_6: ANDREA CERIOLI PRIMO FINALISTA, GODO COME UN RICCIO TIBETANO ?? #isola #tommasozorzi - virusixx : RT @AgoCannella: Andrea Cerioli è il primo finalista Questa edizione sta sprofondando sempre più in basso #isola -