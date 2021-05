Andrea Cerioli è il primo finalista de L’Isola dei Famosi (Di sabato 22 maggio 2021) Isola dei Famosi: Andrea Cerioli primo finalista Puntata importantissima questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso del 19esimo appuntamento abbiamo scoperto infatti chi è il primo finalista della quindicesima edizione del reality. A contendersi il primo posto sono stati tre concorrenti: Andrea Cerioli, Isolde Kostner e Angela Melillo, decretati dopo delle sfide molto dure L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 22 maggio 2021) Isola deiPuntata importantissima questa sera adei. Nel corso del 19esimo appuntamento abbiamo scoperto infatti chi è ildella quindicesima edizione del reality. A contendersi ilposto sono stati tre concorrenti:, Isolde Kostner e Angela Melillo, decretati dopo delle sfide molto dure L'articolo proviene da Novella 2000.

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Brontolo? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola - frncskjx : RT @Tristan__esdpv: andrea cerioli primo finalista questa edizione sprofondata nel baratro che schifo #isola - Maria25760009 : Miyrea e Fariba in nomination e Andrea Cerioli primo finalista #isola -