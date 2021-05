Anche Salvini vuole aiutare i giovani come Letta. “Ma senza massacrare i nonni”. Per il leader della Lega parlare di nuove tasse è fuori da ogni logica (Di venerdì 21 maggio 2021) “Anche noi vogliamo aiutare i giovani ma senza massacrare i nonni. parlare di nuove tasse è fuori da ogni logica”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a Radio Radio (ascolta l’intervento) commentando la proposta di Enrico Letta di finanziare una dote per i giovani facendola pagare all’1% più ricco del Paese con la tassa di successione (leggi l’articolo). “Bisogna intervenire in aiuto del ceto medio – ha aggiunto Salvini -, abbassando l’Iva, togliendo Imu su case sfitte ad esempio. come Lega stiamo lavorando a una tassazione sui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) “noi vogliamomadida”. E’ quanto ha detto il segretario, Matteoa Radio Radio (ascolta l’intervento) commentando la proposta di Enricodi finanziare una dote per ifacendola pagare all’1% più ricco del Paese con la tassa di successione (leggi l’articolo). “Bisogna intervenire in aiuto del ceto medio – ha aggiunto-, abbassando l’Iva, togliendo Imu su case sfitte ad esempio.stiamo lavorando a una tassazione sui ...

