Analisi e studi - Il ruolo del fleet manager in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Un ruolo sempre più importante all'interno dell'azienda, che con la pandemia ha trovato anche una accelerazione, spingendo a trasformare la funzione da fleet a mobility manager. Ma, almeno secondo la ricerca condotta dalla società di consulenza specializzata in mobilità aziendale GR Advisory in collaborazione con l'associazione dei gestori di auto aziendali Aiaga interpellando 352 fleet manager Italiani, la strada per la soddisfazione professionale della categoria è ancora lunga. Partendo dall'inquadramento, che vede oltre il 44% dei gestori dei parchi auto fermi al livello impiegatizio, il 37% sono quadri, il 14% dirigenti e il 4% consulenti esterni. Il 45% ritiene che, rispetto a figure professionali comparabili alla sua, il compenso totale attuale sia sotto la media, con il 40% che ...

