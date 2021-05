Amoruso | “Allegri al Napoli? Credo sia il caso che De Laurentiis pensi prima a costruire uno stadio e un centro sportivo”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nicola, dirigenteed ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato: “Tutti si aspettavano di vedere un Osimhen che lottasse, segnasse, che fosse determinante per un, il quale ha puntato fortemente su di lui. Ha dovuto ambientarsi, l’infortunio ha rallentato la sua crescita. Più che i singoli, ora stanno uscendo fuori i valori della squadra. Il contesto è cambiato, rispetto al momento complicato dovuto ai tanti infortuni, e ne stanno giovando anche i singoli, soprattutto Insigne, è il punto di riferimento, colui capace di risolvere le partite. Llorente? Ha subito i tre mesi in cui la stagione sembrava compromessa, ma per caratteristiche avrebbe potuto essere utile nella seconda parte di stagione. Gattuso ha dato una svolta quando ha recuperato gli ...

