Ambra e Allegri l’amore continua come mostrano le foto a Roma (Di venerdì 21 maggio 2021) Non sono per niente in crisi Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il loro amore prosegue esattamente come prima. Le foto pubblicate dalla rivista Oggi mostrano una coppia come tante per le strade di Roma. I giorni trascorsi nella capitale hanno spento le cattiverie di chi diceva che Ambra e Allegri non stavano più insieme. L’ex allenatore della Juve sta per prendere decisioni importanti nella sua vita professionale e qualcuno aveva tirato in ballo la solita vecchia questione che in caso di lontananza la coppia sarebbe scoppiata. Già le parole di Ambra Angiolini aveva gettato acqua sul fuoco, a Domenica In durante la sua intervista. Anche Mara Venier credeva che i due si fossero lasciati ma l’attrice era stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Non sono per niente in crisiAngiolini e Massimiliano, il loro amore prosegue esattamenteprima. Lepubblicate dalla rivista Oggiuna coppiatante per le strade di. I giorni trascorsi nella capitale hanno spento le cattiverie di chi diceva chenon stavano più insieme. L’ex allenatore della Juve sta per prendere decisioni importanti nella sua vita professionale e qualcuno aveva tirato in ballo la solita vecchia questione che in caso di lontananza la coppia sarebbe scoppiata. Già le parole diAngiolini aveva gettato acqua sul fuoco, a Domenica In durante la sua intervista. Anche Mara Venier credeva che i due si fossero lasciati ma l’attrice era stata ...

