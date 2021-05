Altro che “toni cordiali”: telefonata tesa fra Draghi e Letta dopo lo stop alla tassa di successione (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa mattina il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto “un lungo e cordiale colloquio telefonico” con il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. Lo rende noto Palazzo Chigi. In realtà, a quanto siamo in grado di rivelare, la telefonata non è stata proprio così “cordiale” come da Palazzo Chigi si vuol far credere, se non Altro per motivi di galanteria istituzionale. Anzi, la telefonata tra i due è stata alquanto “freddina” (eufemismo): una cosa inaspettata, se pensiamo che stiamo parlando del segretario del Pd, partito filo-governativo per antonomasia. Ma andiamo con ordine, perché il “cahier de doléances” evidenziato dal presidente del Consiglio a Enrico Letta ha riguardato diversi punti. Prima contestazione: che motivo c’era di sollevare ora la questione “tasse” ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa mattina il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto “un lungo e cordiale colloquio telefonico” con il segretario del Partito democratico, Enrico. Lo rende noto Palazzo Chigi. In realtà, a quanto siamo in grado di rivelare, lanon è stata proprio così “cordiale” come da Palazzo Chigi si vuol far credere, se nonper motivi di galanteria istituzionale. Anzi, latra i due è stata alquanto “freddina” (eufemismo): una cosa inaspettata, se pensiamo che stiamo parlando del segretario del Pd, partito filo-governativo per antonomasia. Ma andiamo con ordine, perché il “cahier de doléances” evidenziato dal presidente del Consiglio a Enricoha riguardato diversi punti. Prima contestazione: che motivo c’era di sollevare ora la questione “tasse” ...

